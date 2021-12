Un’installazione per Dante a Baronissi (Di domenica 12 dicembre 2021) Baronissi celebra il settecentenario di Dante con una installazione artistica al Parco del Ciliegio che sarà “svelata” oggi alle ore 11.00. L’opera è stata realizzata dall’artista Girolamo Santulli che ha vinto il Concorso di idee bandito dal Comune di Baronissi per omaggiare il Sommo Poeta nell’anno in cui ricorrono i settecento anni dalla morte. Per la realizzazione dell’opera, dal titolo “Dante700”, l’artista si è lasciato ispirare dal vorticoso percorso della Divina commedia come una sorta di libro a pagine spiegate che illustra il mondo degli umani in quell’epoca. Citazioni, fatti storici, personaggi a tratti incredibili, tutto è un susseguirsi di racconti con una riflessione sulla vita, sulla morte e sull’amore, offrendo uno spaccato di morale ed etica. Da qui l’dea di costruire una installazione site specific ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 12 dicembre 2021)celebra il settecentenario dicon una installazione artistica al Parco del Ciliegio che sarà “svelata” oggi alle ore 11.00. L’opera è stata realizzata dall’artista Girolamo Santulli che ha vinto il Concorso di idee bandito dal Comune diper omaggiare il Sommo Poeta nell’anno in cui ricorrono i settecento anni dalla morte. Per la realizzazione dell’opera, dal titolo “700”, l’artista si è lasciato ispirare dal vorticoso percorso della Divina commedia come una sorta di libro a pagine spiegate che illustra il mondo degli umani in quell’epoca. Citazioni, fatti storici, personaggi a tratti incredibili, tutto è un susseguirsi di racconti con una riflessione sulla vita, sulla morte e sull’amore, offrendo uno spaccato di morale ed etica. Da qui l’dea di costruire una installazione site specific ...

