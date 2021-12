Un condimento speciale per stupire ospiti e familiari! La ricetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 dicembre 2021) Volete sapere come fare unda scegliere per deliziare anche i palati più esigenti? Scegliete la pasta condita con il succo di pomodoro, semplice, gustosa ed ideale per chi vuole consumare un primo senza mettere su qualche chilo. Per prepararla, vi basterà imbiondire la cipolla o, se preferite, l’aglio in una padella insieme all’olio extravergine d’oliva, per poi versare il pomodoro e farlo cuocere. Consumare questi ortaggi fa particolarmente bene all’organismo. Contengono, infatti, vitamine del gruppo B, vitamina D, vitamina E e acido ascorbico. Ma non solo. Hanno anche proprietà antiossidanti, oltre a minerali come selenio, zinco, ferro, fosforo e calcio. Al loro interno ci sono anche gli acidi organici come malico, succinico, malico e gluteninico che aiutano a favorire la digestione. Trascorsi i primi 20 minuti di cottura, potete ...