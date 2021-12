Torino - Bologna 2 - 1: Orsolini non basta, secondo ko di fila per Mihajlovic (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Bologna di Mihajlovic esce pesanetemente sconfitto dalla trasferta di Torino , non tanto per il risultato finale, ma per quanto costruito nel corso dei 90 minuti, ovvero quasi nulla a parte il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildiesce pesanetemente sconfitto dalla trasferta di, non tanto per il risultato finale, ma per quanto costruito nel corso dei 90 minuti, ovvero quasi nulla a parte il ...

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Bologna ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 12:30 ??#TorinoBologna #SFT - sportli26181512 : #Torino-#Bologna 2-1: Orsolini non basta, secondo ko di fila per Mihajlovic: Juric vince un confronto dominato graz… - tuttosport : #Toro rabbioso, #Bologna schiantato! Sarebbe potuta finire anche 4 a 0 ?? - AsburgoPeppino : @Gianlu77Gian @Andre_Dalma I commentatori erano palesemente antitoro, per i primi 20 minuti fino a che il dominio d… - bologna_sport : Valanga di insufficienze per il #Bologna: in quattro rossoblù sotto il 5 -