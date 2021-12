The Good Doctor: ecco quando andrà in onda la nuova stagione (Di domenica 12 dicembre 2021) The Good Doctor, quando andrà in onda la nuova stagione della serie dopo la fine recente della quarta stagione. quando arriva la nuova stagione della serie.Emozioni a non finire per l’ultimo episodio della quarta stagione di The Good Doctor, trasmessa in chiaro in Italia su Rai 2; il futuro di Lea e Shaun è sempre più incerto, con i recenti avvenimenti che daranno vita alle trame che si svilupperanno nei nuovi episodi. Negli USA si sta attualmente trasmettendo la quinta stagione della serie, ma tutti i fan italiani si chiedono quando arriveranno anche nel nostro paese i nuovi episodi; ... Leggi su formatonews (Di domenica 12 dicembre 2021) Theinladella serie dopo la fine recente della quartaarriva ladella serie.Emozioni a non finire per l’ultimo episodio della quartadi The, trasmessa in chiaro in Italia su Rai 2; il futuro di Lea e Shaun è sempre più incerto, con i recenti avvenimenti che daranno vita alle trame che si svilupperanno nei nuovi episodi. Negli USA si sta attualmente trasmettendo la quintadella serie, ma tutti i fan italiani si chiedonoarriveranno anche nel nostro paese i nuovi episodi; ...

