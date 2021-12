Ted Lasso 3: le riprese della terza stagione inizieranno presto (Di domenica 12 dicembre 2021) Le riprese di Ted Lasso 3 inizieranno prima di quanto possiate credere, ha detto Hannah Waddingham in un'intervista in tv. Ted Lasso è uno degli show televisivi più in voga degli ultimi mesi. La seconda stagione è terminata a ottobre e le pretese dei fan si fanno sempre più pressanti. secondo Hannah Waddingham, le riprese della terza stagione avranno inizio prima di quanto possiate pensare! Come riportato da Comic Book, l'attrice ha preso parte all'ultima puntata di The Late Late Show With James Corden e ha rivelato che Ted Lasso 3 entrerà in produzione a breve. Hannah Waddingham ha rivelato: "Inizieremo il giorno di San Valentino! Jason, Brendan e Brett sono abituati a scrivere più e più volte la sceneggiatura … Leggi su movieplayer (Di domenica 12 dicembre 2021) Ledi Tedprima di quanto possiate credere, ha detto Hannah Waddingham in un'intervista in tv. Tedè uno degli show televisivi più in voga degli ultimi mesi. La secondaè terminata a ottobre e le pretese dei fan si fanno sempre più pressanti. secondo Hannah Waddingham, leavranno inizio prima di quanto possiate pensare! Come riportato da Comic Book, l'attrice ha preso parte all'ultima puntata di The Late Late Show With James Corden e ha rivelato che Ted3 entrerà in produzione a breve. Hannah Waddingham ha rivelato: "Inizieremo il giorno di San Valentino! Jason, Brendan e Brett sono abituati a scrivere più e più volte la sceneggiatura …

Advertising

iammmartina_ : Ted lasso è mancino come me, coincidenze? Io non credo #TedLasso - The10thSmith : Marquei como visto Ted Lasso - 2x6 - The Signal - bianca_log : Mi manca Ted Lasso - hovseofm : ted lasso guardazione iniziata da 15min e giá mi sono innamorata di rebecca è troppo pazzesca - SimonaCroisette : RT @lecterwol: oggi/domani nuovo evento di ted lasso con jason hannah brendan e brett a quanto pare hanno percepito il mio imminente tracol… -