Scherma | è tornato il Dream Team! L’Italia vince a Saint Maur | due trionfi in due giorni per Cerioni

(Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo il bellissimo successo di Alice Volpi nella gara individuale disputata ieri prosegue il momento d’oro delle fiorettiste italiane, dominatrici indiscusse dell’odierna prova a squadre. Nella località francese diAlice Volpi, Erica Cipressa, Martina Favaretto e Camilla Mancini hanno avuto la meglio del Giappone in finale con il punteggio di 43-40, rendendo indimenticabile questa rassegna transalpina di Coppa del Mondo. Il percorso trionfale delle azzurre si è aperto con la netta vittoria agli ottavi contro Singapore (45-12), decisamente più combattuto invece il match del turno successivo dove le cinesi hanno dato filo da torcere alle nostre portacolori arrendendosi sul 41-44. Il Canada è stato sconfitto piuttosto agilmente in semifinale per 45-37 e si sono dunque aperte le porte della finalissima. Sfidanti delle italiane nell’assalto ...