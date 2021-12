Sassuolo, Dionisi: «Vittoria meritata con la Lazio. Ma vogliamo di più» (Di domenica 12 dicembre 2021) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match vinto contro la Lazio: le sue dichiarazioni Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match vinto contro la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Vittoria – «Questa è una Vittoria importante, oggi meritavamo di vincere. Abbiamo messo tanta qualità in campo, concedendo poco. Nonostante lo svantaggio siamo rimasti in partita, il risultato è giusto. Sapevamo di avere davanti una squadra forte, ma dovevamo giocarcela a viso aperto. Oggi tra le due squadre chi voleva vincere di più eravamo noi». GIOVANI – «Ci vuole tempo. Capisco che ce ne sia poco, ma la società ha pazienza e io ancora di più perché so il margine di miglioramento. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Alessio, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro la: le sue dichiarazioni Alessio, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro la. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.– «Questa è unaimportante, oggi meritavamo di vincere. Abbiamo messo tanta qualità in campo, concedendo poco. Nonostante lo svantaggio siamo rimasti in partita, il risultato è giusto. Sapevamo di avere davanti una squadra forte, ma dovevamo giocarcela a viso aperto. Oggi tra le due squadre chi voleva vincere di più eravamo noi». GIOVANI – «Ci vuole tempo. Capisco che ce ne sia poco, ma la società ha pazienza e io ancora di più perché so il margine di miglioramento. ...

