Salvini e Meloni sicuri: la corsa al Quirinale passa dal Centrodestra. E si punta sul “patriota” Berlusconi (Di domenica 12 dicembre 2021) È già iniziata la partita più delicata per il prossimo futuro dell’Italia: l’elezione del Presidente della Repubblica sarà uno snodo fondamentale e potrebbe anche portare al voto anticipato. Le opzioni sul tavolo sembrano tutte sorridere al Centrodestra, conscio della sua posizione avvantaggiata: Matteo Salvini e Giorgia Meloni non si nascondono e incassano anche l’endorsement di Renzi. Centrodestra in prima linea per eleggere il Presidente della Repubblica: “Si passa da noi” La Lega lo sa: difficilmente il post Mattarella sarà deciso senza passare dalla coalizione di destra. Potendo contare sulle forze congiunte del Carroccio, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, infatti, il Centrodestra è in prima linea per eleggere il Presidente della Repubblica. Da ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021) È già iniziata la partita più delicata per il prossimo futuro dell’Italia: l’elezione del Presidente della Repubblica sarà uno snodo fondamentale e potrebbe anche portare al voto anticipato. Le opzioni sul tavolo sembrano tutte sorridere al, conscio della sua posizione avvantaggiata: Matteoe Giorgianon si nascondono e incassano anche l’endorsement di Renzi.in prima linea per eleggere il Presidente della Repubblica: “Sida noi” La Lega lo sa: difficilmente il post Mattarella sarà deciso senzare dalla coalizione di destra. Potendo contare sulle forze congiunte del Carroccio, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, infatti, ilè in prima linea per eleggere il Presidente della Repubblica. Da ...

Advertising

elio_vito : 'Lasciando migranti in balia del mare si offende Dio', dice il Papa, ma stavolta restano muti tutti i nostri bravi… - elio_vito : Meloni, Salvini, Gasparri e compagnia dichiarante stanno montando ad arte un’altra polemica antiLgbt, per una foto… - TvTalk_Rai : Nella versione americana di #DragRaceItalia sono spesso ospiti politici. 'Una Meloni o un Salvini dovrebbero venire… - InfinitoIsacco : RT @MilkoSichinolfi: Sarò prevenuto, ma a me, il fatto che gente come Salvini, Meloni e Berlusconi giochino il ruolo di 'kingmakers' per l'… - VincenzoMilani : RT @cardinale_anna: @PieraBelfanti Berlusconi è il “padre” della Meloni senza non avrebbe mai fatto carriera politica. Lei e Salvini sono… -