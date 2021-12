Roma | sporcizia topi e freddo | un uomo ritrovato morto in strada

Leggi su formatonews

(Di domenica 12 dicembre 2021) Una tragedia consumatasi in, e nessuno si è accorto di nulla Getty Immages/Franco OrigliaTragedia nella Capitale. Alla stazione Termini, nella serata del 9 dicembre, è stato trovato il corpo senza vita di un. Si tratta di un immigrato di 27 anni, Fode Dahaba, nato in Guinea Bissau. Il ragazzo era un senza tetto per questa ragione, per il momento, si ipotizza sia stato ucciso dal. molto probabilmente ucciso dal. Fode era molto conosciuto da chi frequenta lo scalo ferroviario perché spesso dormiva lì. Il medico legale ha constatato che il corpo del 27enne non presentava alcun segno di violenza. Da qui l’ipotesi di un decesso legato presumibilmente a un malore o al. Il ragazzo non aveva i documenti e, pertanto, la salma è stata identificata attraverso le impronte ...