Reclamo Mercedes in F1 | cosa succede ora Respinto il primo ricorso

(Di domenica 12 dicembre 2021) La storia infinita di questa pazzesca stagione di Formula 1 potrebbe non essersi conclusa sul traguardo del Gp di Abu Dhabi. Sulla vittoria di Max Verstappen pende come un macigno un doppio...

Sulla vittoria di Max Verstappen pende come un macigno un doppioinoltrato dalladopo la gara di oggi. Il primo è stato respinto, si attende ora la decisione sul secondoda ...Ennesimo colpo di scena di una stagione emozionante e interminabile: arriva un doppioda parte dellanei confronti della vittoria di Max Verstappen del Mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi. Nemmeno il tempo di festeggiare il trionfo sulladi Lewis Hamilton e la ...Un nuovo comunicato della FIA conferma che la protesta Mercedes è stata rigettata: nessuna penalità per il sorpasso di Verstappen sotto SC.La Mercedes si è vista respingere il primo reclamo riguardante l'ordine d'arrivo del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio a Yas Marina. La scuderia anglo- ...