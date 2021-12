Procida e Castelvenere, patto di ferro sul turismo nel segno di vino e cultura (Di domenica 12 dicembre 2021) “L’accordo di oggi è solo un punto di partenza che andrà avanti anche oltre il 2022 con l’intento di valorizzare e potenziare uno scambio tra turismo delle fascia costiera con quelle delle aree interne”. Cosi’ Alessandro Di Santo e Michele Assante del Leccese, rispettivamente sindaco di Castelvenere (Capitale Europea del vino con Sannio Falanghina 2019) e consigliere delegato alla cultura del Comune di Procida (Capitale Italiana della cultura 2022), hanno commentato la sottoscrizione del protocollo d’intesa, siglato tra i due Comuni, volto alla valorizzazione e promozione turistica del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico. La sottoscrizione dell’accordo, che ha avuto un prologo affidato al professor Raffaele Simone, è avvenuta alla presenza di Nino ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 dicembre 2021) “L’accordo di oggi è solo un punto di partenza che andrà avanti anche oltre il 2022 con l’intento di valorizzare e potenziare uno scambio tradelle fascia costiera con quelle delle aree interne”. Cosi’ Alessandro Di Santo e Michele Assante del Leccese, rispettivamente sindaco di(Capitale Europea delcon Sannio Falanghina 2019) e consigliere delegato alladel Comune di(Capitale Italiana della2022), hanno commentato la sottoscrizione del protocollo d’intesa, siglato tra i due Comuni, volto alla valorizzazione e promozione turistica del patrimonio ambientale,le ed enogastronomico. La sottoscrizione dell’accordo, che ha avuto un prologo affidato al professor Raffaele Simone, è avvenuta alla presenza di Nino ...

