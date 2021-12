Patrick Zaki a Che tempo che fa | “Voglio vivere a Bologna” – Video

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “, mi sento bolognese”., da poco scarcerato dopo 2 anni di detenzione, si esprime così rispondendo alle domande di Fabio Fazio in collegamento con Cheche fa. (raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

amnestyitalia : #PatrickZaki e i rischi del ritorno sui social: importante segnalare i profili falsi - channeldraw : Zaki, la panchina ci sarà: il sindaco @matteolepore accoglie la proposta del @corrierebologna. L’iniziativa dopo la… - amnestyitalia : La notizia più bella della settimana è stata la scarcerazione di Patrick Zaki. Ricordiamo che non è finita e che le… - carpa2019 : RT @carpa2019: 'Mi sembra un sogno. È grazie a tutti voi se sono a casa!' #PatrickZaki 'GRAZIE A TE, PATRICK!' #CTCF #patrickzakilibero #Za… - EEvienia : RT @Gla_mazon: Dietro a Patrick Zaki, appesa alla parete, una riproduzione del Trasporto di Cristo di Antonio Ciseri, opera conservata pres… -

Provato ma felice di essere stato finalmente rilasciato, è così che appare, lo studente egiziano dell'università di Bologna liberato dopo 22 mesi di carcere in Egitto, durante la trasmissione Che tempo che fa . Ospite da Fabio Fazio, il giovane non è riuscito a ...grazie a tutti voi se sono a casa'. Lo ha detto un commossoa 'Che tempo che fa' su Rai 3. 'Adesso sto proprio bene, sto cercando di capire che mi è successo ma mi sembra di essere un sogno, grazie a quello che tutti voi e il vostro programma ha ...Le parole dello studente a "Che Tempo che fa": "Se sono a casa è grazie a tutti voi, adesso sto proprio bene. Mi sembra di essere in un sogno" ...Lo studente egiziano è stato appena scarcerato dopo 22 mesi di detenzione “Siamo davvero emozionati di poter annunciare che Patrick Zaki questa sera sarà a Che tempo che fa”. Così Fabio Fazio su Twitt ...