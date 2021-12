Nuovo Star Wars: Eclipse, una spettacolare immersione nel mondo Jedi e Sith – TRAILER (Di domenica 12 dicembre 2021) Quantic Dream, lo studio che ha sviluppato il videogioco Detroit: Becoming Human, ha realizzato un Nuovo gioco dedicato a Star Wars che si intitolerà Star Wars: Eclipse. L’annuncio è stato dato attraverso un TRAILER, visibile anche su YouTube, che è a dir poco spettacolare. Star Wars: Eclipse, annunciato il Nuovo gioco (Adobe Stock)Quantic Dream è un’azienda francese dedita allo sviluppo di videogiochi con sede nella città di Parigi, fondata il 2 maggio 1997 da David Cage. L’azienda è conosciuta per aver sviluppato avventure grafiche del calibro di Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human. L’annuncio è stato dato da Quantic Dream ... Leggi su computermagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Quantic Dream, lo studio che ha sviluppato il videogioco Detroit: Becoming Human, ha realizzato ungioco dedicato ache si intitolerà. L’annuncio è stato dato attraverso un, visibile anche su YouTube, che è a dir poco, annunciato ilgioco (Adobe Stock)Quantic Dream è un’azienda francese dedita allo sviluppo di videogiochi con sede nella città di Parigi, fondata il 2 maggio 1997 da David Cage. L’azienda è conosciuta per aver sviluppato avventure grafiche del calibro di Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human. L’annuncio è stato dato da Quantic Dream ...

