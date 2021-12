Nuova Caledonia: NO all’indipendenza dalla Francia (Di domenica 12 dicembre 2021) La Nuova Caledonia dice NO all’indipendenza dalla Francia. Secondo i primi dati del referendum il 96% dei cittadini ha votato NO. Il voto si è svolto in mezzo al boicottaggio degli indipendentisti, i quali avevano protestato contro il governo di Parigi per non aver rimandato il referendum nonostante la pandemia. Referendum Nuova Caledonia: cos’è Leggi su periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladice NO. Secondo i primi dati del referendum il 96% dei cittadini ha votato NO. Il voto si è svolto in mezzo al boicottaggio degli indipendentisti, i quali avevano protestato contro il governo di Parigi per non aver rimandato il referendum nonostante la pandemia. Referendum: cos’è

