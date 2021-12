Nuoto di fondo | Giulia Gabbrielleschi terza a Eilat nelle World Series

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un podio azzurro sul Mar Rosso.centra il target nella 10 km didi(Israele), valida per il circuito delle. La toscana, che già aveva fatto vedere ottime cose nel corso della Coppa Len, è giunta inposizione in questa prova con il crono di 2:01:38.30.che in un arrivo serrato si è dovuta arrendere alla campionessa brasiliana Ana Marcela Cunha (2:01:36.60) e alla francese Oceane Cassignol (2:01:38.00). Una buona prova di squadra in casa Italia, considerando il quinto posto di Barbara Pozzobon (2:01:40.00). Nella gara maschile, assente Gregorio Paltrinieri che si sta preparando in vista dei Mondiali di vasca corta ad Abu Dhabi in piscina, il successo è andato ...