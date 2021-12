Napoli-Empoli 0-1, azzurri ancora k.o. e scivolano al quarto posto (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Napoli viene sconfitto in casa dall’Empoli per 1-0 nel match della 17esima giornata della Serie A e scivola al quarto posto in classifica. Gli azzurri di Spalletti, al secondo k.o. consecutivo, rimangono a 36 punti e vengono scavalcati dall’Atalanta. L’Empoli di Andreazzoli, protagonista di un campionato strepitoso, sale al settimo posto con 26 punti, a sole 2 lunghezze dalla Juventus. La formazione toscana espugna lo stadio Diego Armando Maradona con la rocambolesca rete di Cutrone, a segno ‘a sua insaputa’ al 70?. Su corner da sinistra, Anguissa colpisce di testa per liberare l’area. Il pallone rimbalza sulla nuca di Cutrone e schizza verso la porta partenopea: Ospina non riesce a intervenire, 0-1. Il Napoli, che nel primo tempo colpisce una ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilviene sconfitto in casa dall’per 1-0 nel match della 17esima giornata della Serie A e scivola alin classifica. Glidi Spalletti, al secondo k.o. consecutivo, rimangono a 36 punti e vengono scavalcati dall’Atalanta. L’di Andreazzoli, protagonista di un campionato strepitoso, sale al settimocon 26 punti, a sole 2 lunghezze dalla Juventus. La formazione toscana espugna lo stadio Diego Armando Maradona con la rocambolesca rete di Cutrone, a segno ‘a sua insaputa’ al 70?. Su corner da sinistra, Anguissa colpisce di testa per liberare l’area. Il pallone rimbalza sulla nuca di Cutrone e schizza verso la porta partenopea: Ospina non riesce a intervenire, 0-1. Il, che nel primo tempo colpisce una ...

