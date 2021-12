Mihajlovic duro | ' Peggiore partita fino a ora | perso meritatamente'

(Di domenica 12 dicembre 2021) Secondo k.o. di fila per il Bologna di Sinisa, battuto dal Torino per 2 - 1. Adesso i rossoblu sono al nono posto in classifica ad un solo punto dal Verona e dall'Empoli, che saranno ...

La Gazzetta dello Sport

Secondo k.o. di fila per il Bologna di Sinisa, battuto dal Torino per 2 - 1. Adesso i rossoblu sono al nono posto in classifica ad un solo punto dal Verona e dall'Empoli, che saranno impegnate contro Atalanta e Napoli. L'analisi ? "...... "E' la soddisfazione più grande - ha sottolineato Italiano - , c'è unlavoro settimanale, ... All:. FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (...SECONDO TEMPO 13' Barrow prova ad andare via a Zima che invece lo ferma con personalità. 11' Sanabria duro a centrocampo a piedi uniti, giallo giustissimo. 10' OCCASIONE ...Sono i due interpreti della “rivoluzione” sportiva della stagione, da una parte Mihajlovic che in queste prime 15 giornate è riuscito a festeggiare 8 punti in più rispetto allo scorso campionato, e da ...