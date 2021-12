L'ultima follia dei no green pass: "Tutte le sere sotto casa di Draghi" (Di domenica 12 dicembre 2021) "Condividete qui i numeri di telefono e gli indirizzi dei criminali": è l'appello diffuso su Telegram dai No Vax, che tornano a pubblicare dati sensibili dei loro 'nemici'. Tra questi il presidente del Consiglio Mario... Leggi su europa.today (Di domenica 12 dicembre 2021) "Condividete qui i numeri di telefono e gli indirizzi dei criminali": è l'appello diffuso su Telegram dai No Vax, che tornano a pubblicare dati sensibili dei loro 'nemici'. Tra questi il presidente del Consiglio Mario...

