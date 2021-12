LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: Federica Brignone vola al comando! Out Gut-Behrami (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM UOMINI DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 11.42 Tessa Worley non incide e rimane lontana dal vertice. La francese è nona a 2?34. E’ il momento di Sofia Goggia. 11.41 Marta Bassino è terza a 0.83. Buona gara, ma difficilmente basterà per il podio. Ora la francese Tessa Worley, poi Sofia Goggia. 11.40 Bassino paga 0.36 al secondo rilevamento, 0.76 al terzo. 11.39 Lontana l’americana Breezy Johnson, quinta a 1?90. Ora subito Marta Bassino con il n.11, nessuna pausa tecnica dopo il 10. 11.38 Federica Brignone ha davvero pennellato, senza sbagliare nulla. L’abbassamento della partenza l’ha agevolata, escludendo il tratto più semplice della ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM UOMINI DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 11.42 Tessa Worley non incide e rimane lontana dal vertice. La francese è nona a 2?34. E’ il momento di Sofia Goggia. 11.41 Marta Bassino è terza a 0.83. Buona gara, ma difficilmente basterà per il podio. Ora la francese Tessa Worley, poi Sofia Goggia. 11.40 Bassino paga 0.36 al secondo rilevamento, 0.76 al terzo. 11.39 Lontana l’americana Breezy Johnson, quinta a 1?90. Ora subito Marta Bassino con il n.11, nessuna pausa tecnica dopo il 10. 11.38ha davvero pennellato, senza sbagliare nulla. L’abbassamento della partenza l’ha ageta, escludendo il tratto più semplice della ...

