"Li ho assunti regolarmente". La difesa a Controcorrente della moglie del prefetto accusata di caporalato (Di domenica 12 dicembre 2021) Rosalba Livrerio Bisceglia, indagata nell'inchiesta della Procura di Foggia denominata 'Terra Rossa', ha parlato ai microfoni di Controcorrente - Prima Serata, la trasmissione di Retequattro in onda domenica 12 dicembre e condotta da Veronica Gentili. L'imprenditrice è la moglie del prefetto Michele Di Bari, dimessosi in seguito al blitz che ha portato all'arresto di cinque persone e undici indagati "Io ho un'azienda di ortaggi e cerealicola, non ho bisogno di manodopera straniera. Non ho cose che si tagliano con le mani all'infuori di un piccolo vigneto dove si raccoglie l'uva. L'uva 2020, il giorno prima che si iniziasse ho richiesto i documenti a una persona che conoscevo per tagliare l'uva". Così si è difesa l'imprenditrice, moglie di Michele Di Bari (dal 2019 capo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Rosalba Livrerio Bisceglia, indagata nell'inchiestaProcura di Foggia denominata 'Terra Rossa', ha parlato ai microfoni di- Prima Serata, la trasmissione di Retequattro in onda domenica 12 dicembre e condotta da Veronica Gentili. L'imprenditrice è ladelMichele Di Bari, dimessosi in seguito al blitz che ha portato all'arresto di cinque persone e undici indagati "Io ho un'azienda di ortaggi e cerealicola, non ho bisogno di manodopera straniera. Non ho cose che si tagliano con le mani all'infuori di un piccolo vigneto dove si raccoglie l'uva. L'uva 2020, il giorno prima che si iniziasse ho richiesto i documenti a una persona che conoscevo per tagliare l'uva". Così si èl'imprenditrice,di Michele Di Bari (dal 2019 capo ...

