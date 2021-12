Juric rivela le condizioni del giocatore | “Ha avvertito un forte dolore al polpaccio!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ivan, nell’intervista post-partita hato ledi Bremer uscito anzitempo per infortunio nel match contro il Bologna. Ilè una pedina fondamentale per il Torino e dunque l’allenatore spera non sia nulla di grave, ecco le sue dichiarazioni: “Speriamo sia solo affaticamento. Haunal polpaccio ed è rimasto in campo per 20-25?. Voleva continuare ma l’ho tolto lo stesso, domani vedremo. Speriamo di averlo sostituito in tempo, incrociamo le dita”. Bremer, TorinoIl tecnico ha poi analizzato la vittoria dei granata: “La partita è stata stradominata, il risultato è bugiardo per la mole di occasioni create. Oggi i ragazzi hanno fatto un primo passo verso un altro ...