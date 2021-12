Italgas | Nessuna segnalazione di perdite a Ravanusa

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Nessun tipo di, riferita adi gas, è mai giunto al servizio di Pronto Intervento nell'ultima settimana. è quanto fa sapere, attraverso una nota,in merito a quanto accaduto a, nell'Agrigentino. L'azienda, nell'esprimere dolore e cordoglio soprattutto nei confronti dei familiari delle vittime, precisa che che "la rete di distribuzione diè stata ispezionata interamente sia nel 2020, sia nel 2021". "In merito alla vicenda di- si legge nel comunicato stampa - esprime dolore e cordoglio alla comunità colpita da questo drammatico evento e in particolare alle persone che hanno perso i propri cari. La Società ha offerto la propria disponibilità e supporto al Comune die alla ...

Ma ho verificato con il Comune e con l'azienda, non risulta arrivatasegnalazione ... La, società che si occupa della distribuzione del gas, ha provveduto a mettere in sicurezza l'...L', che ieri ha bloccato l'erogazione del metano a monte e valle del quartiere devastato ... Eanomalia sarebbe stata segnalata dai cittadini secondo i carabinieri. Ma un testimone, che ...Estratte vive due donne. Distrutte 4 palazzine forse per una grossa fuga di gas dalla tubatura del metanodotto. I soccorritori: non sentiamo più voci ...I vigili del fuoco cercano tra le macerie nella speranza di trovare le persone vive. Tra i dispensi non ci sono minorenni. «È andata via la luce, sono venuti giù tetto e pavimento», ha raccontato una ...