Federico Balzaretti | chi è l’ex fidanzata Jessica Gasparin | “La mia malattia ha stroncato tutto”

(Di domenica 12 dicembre 2021)sono stati insieme diverso tempo ma non si sono mai sposati.I due hanno avuto due bambine, Lucrezia nel 2006 e Ginevra Vittoria nel 2008. Dopo la fine della relazione, ritiratosi dal calcio a soli 33 anni per problemi fisici, incontra la ballerina Eleonora Abbagnato che sposerà a Palermo nel 2011 e con la quale avrà altri due figli: Julia nata nel 2012 e Gabriel nato nel 2015. Si tratta di una vera e propria famiglia allargata anche se la Abbagnato ha sempre evitato di farsi chiamare mamma ma lei stessa ha ammesso di essere molto legata alle figlie di lui e dellatrovandosi spesso a dover gestire quattro figli: non è facile ma è comunque felice di farlo condividendo alcuni scatti di momenti in famiglia su Instagram. Successivamente al ritiro dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Federico Balzaretti

Leggi anche Chi è: età, carriera, Instagram e l'incontro 'fortuito' con Eleonora Abbagnato Impossibile dimenticare, quando, ha partecipato come ballerina per una notte alla quarta ...Tutto sulla carriera, sui figli e sul marito della ballerina, l'ex terzino di Roma e Juventus. Chi è Eleonora Abbagnato, la carriera tra il ballo, il cinema e la tv Eleonora ...Non sarà da sola, ma con lei anche il marito Federico Balzaretti. Ai microfoni della conduttrice si racconteranno e sveleranno. Eleonora Abbagnato ha esordito anni fa come attrice in un film di ...Jessica e Federico Balzaretti sono stati insieme diverso tempo ma non si sono mai sposati.I due hanno avuto due bambine ...