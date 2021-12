(Di domenica 12 dicembre 2021) In questo GF Vip il nome diè uscito dalla bocca di diversi concorrenti. Soleil ha nominato l’ex re dei paparazzi parlando di cene in cui Sophie Codegoni avrebbe architettato dei teatrini e Alex Belli l’a fatto commentando lo scontro trash trae la Sorge: “a questa storia c’è qualcuno e ne sono certo. Ascoltami Sol non ti incespugliare su questa cosa che sappiamo chi c’è. Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio“. Ma davveroè coinvolto (o addirittura l’artefice) in alcune dinamiche del GF Vip 6? Impossibile dirlo con certezza, ma Very Inutile People ha trovato alcuni, soprattutto sull’ultimo colpo di scena: ilsuper fake traDuran e ...

BITCHYFit : Fabrizio Corona dietro al bacio di Delia e Carlo? Le insinuazioni e gli indizi

...al tuo rapporto con i soldi o anche valida per altre persone? 'Per me e per altre persone che magari sono state a me vicine' Ti riferisci a qualcuno in particolare? 'Uno su tutto. Un ...Dietro la soap opera ci sarebbe anche un unico regista:. Alex Belli e Delia Duran, tutto organizzato daSophie Codegoni ha più volte ribadito di sapere alcuni ...Ancora una volta Fabrizio Corona è stato menzionato per un presunto coinvolgimento nel bacio tra Delia Duran e Carlo Cuozzo.Dopo la messa in onda della puntata del 10 dicembre del GF Vip, Alex Belli ha avuto uno scatto di ira durante il quale ha cominciato a tirare calci e pugni contro la porta. Il giovane è rimasto profon ...