Esce di strada con l’auto e finisce in un precipizio | morto un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 dicembre 2021) Attimi di paura questa mattina a seguito di un terribile incidentele che ha richiesto l’intervento anche i Vigili del Fuoco. In particolare, i Vigili del Fuoco di Rieti- distaccamento territoriale di Poggio Mirteto- sono intervenuti intorno alle ore 12.20 a causa di un incidente sullache collega l’abitato di Montenero alla frazione di Capitignano. La dinamica Un automezzo con unalla guida, per cause in via di accertamento dalle forze dell’ordine, è uscito difinendo la sua corsa nelsottostante. Data la complessità dell’intervento di soccorso è stato fatto giungere in posto l’elisoccorso regionale Pegaso, purtroppo però per i soccorritori non c’è stato nulla da fare, l’a causa delle gravi ferite è deceduto. su Il Corriere della Città.