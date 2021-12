Elettra Lamborghini, lacrime in Tv per la scomparsa: “Che alternativa avevo?” (Di domenica 12 dicembre 2021) Elettra Lamborghini è scoppiata in lacrime in Tv quando ha parlato del suo recente dramma. La cantante non si dà pace per la sua scelta: “Che alternativa avevo?! Farti operare o morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?“ In questi giorni, l’agenda di Elettra Lamborghini è fitta di impegni. Ha lanciato il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 12 dicembre 2021)è scoppiata inin Tv quando ha parlato del suo recente dramma. La cantante non si dà pace per la sua scelta: “Che?! Farti operare o morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?“ In questi giorni, l’agenda diè fitta di impegni. Ha lanciato il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

5Ricomincio : - FiorDiDee : RT @PaoloSilvan: Elettra Lamborghini - A MEZZANOTTE (Christmas Song) (Lyrics/Testo) - zazoomblog : Elettra Lamborghini: la notizia che ha scioccato tutti - #Elettra #Lamborghini: #notizia - neraepiena : @iosonomuma @luquishalubamba Ma non è vero, non sembrava per niente Elettra Lamborghini, doveva uscire lei accompag… - PaoloSilvan : Elettra Lamborghini - A MEZZANOTTE (Christmas Song) (Lyrics/Testo) -