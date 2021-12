È in arrivo una nuova stangata per le bollette dell’energia: un 2022 molto triste all’orizzonte (Di domenica 12 dicembre 2021) Se Mario Draghi vorrà sostenere cittadini e piccole imprese dovrà trovare almeno altri 3 miliardi, oltre ai 3,8 già messi da parte nelle ultime settimane. Infatti negli ultimi giorni del 2021 saranno comunicati gli aggiornamenti per le tariffe di elettricità e gas naturale, in vigore per il periodo gennaio-marzo 2022. Per il sesto trimestre consecutivo, aumentano i costi delle bollette e saranno rincari da record. Le cifre sono già da qualche giorno sul tavolo del Governo. Per le famiglie e per le piccole imprese, l’energia elettrica aumenterà tra il 20 e il 25% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre ancora più pesante sarà la crescita per il gas naturale, in un intervallo previsto tra il 35 e il 40%. Il Governo sta cercando una provvista finanziaria da utilizzare per sterilizzare almeno una parte degli aumenti previsti. Un primo provvedimento, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 12 dicembre 2021) Se Mario Draghi vorrà sostenere cittadini e piccole imprese dovrà trovare almeno altri 3 miliardi, oltre ai 3,8 già messi da parte nelle ultime settimane. Infatti negli ultimi giorni del 2021 saranno comunicati gli aggiornamenti per le tariffe di elettricità e gas naturale, in vigore per il periodo gennaio-marzo. Per il sesto trimestre consecutivo, aumentano i costi dellee saranno rincari da record. Le cifre sono già da qualche giorno sul tavolo del Governo. Per le famiglie e per le piccole imprese, l’energia elettrica aumenterà tra il 20 e il 25% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre ancora più pesante sarà la crescita per il gas naturale, in un intervallo previsto tra il 35 e il 40%. Il Governo sta cercando una provvista finanziaria da utilizzare per sterilizzare almeno una parte degli aumenti previsti. Un primo provvedimento, ...

Advertising

ignaziocorrao : Ci uniamo all’appello del Sindaco per chiedere aiuto a chiunque abbia a disposizione autobotti, pale e ruspe per ac… - RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - Antonella_O_O : @MGT6025 Veramente più che ridere a me sembra una smorfia da colica in arrivo. - esterviola : non so se vi siete accorti che c’è una generazione di Lucianini Perozzi in arrivo e nessun Conte Mascetti - AdamMDM : In pratica i vaccini funzionano da maggio a fine agosto, quando non si ammala mai nessuno da sempre. Poi da settemb… -