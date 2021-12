Covid | 19 215 positivi | 66 le vittime nelle ultime 24 ore

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 19.215 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - pavlosmichailid : RT @repubblica: Covid Italia, il bollettino del 12 dicembre: 19.215 nuovi casi e 66 decessi - MircoScatizzi : RT @repubblica: Covid Italia, il bollettino del 12 dicembre: 19.215 nuovi casi e 66 decessi - infoitinterno : Covid: 19.215 casi in Italia e 66 morti, positività al 3,8% - infoitinterno : Bollettino Covid Italia e Lombardia oggi 12 dicembre: 19.215 nuovi casi e 66 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 215

Sono 19.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.042. Sono invece 66 le vittime in un giorno, ieri erano state 96. Sono 284.il di oggi domenica 12 dicembre 2021. Sono 19.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.042. Sono invece 66 le vittime in un giorno, ieri erano state 96. Sono 501.AGI - Nelle ultime 24 ore sono stati 19.215 i nuovi casi di contagio Covid in Italia a fronte dei 21.042 di ieri. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, alla luce del numero dei ...E’ morta una donna anziana non vaccinata ma anche provata da altre patologie. Salgono a 37 le classi in quarantena ...