Coronavirus oggi: Omicron: Gb, alcune persone ricoverate in ospedale (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Austria a posto fine al lockdown solo per le persone vaccinate, 3 settimane dopo aver reimposto la stretta. Le persone non vaccinate rimarranno invece soggette alle restrizioni e potranno uscire solo per fare la spesa, andare dal medico o fare esercizio fisico. Intanto, il Sunday Mirror pubblica una foto (il Daily Mail un video) che testimonierebbe la partecipazione di Boris Johnson il 15 dicembre 2020, in pieno lockdown, a un quiz party a Downing Street. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Austria a posto fine al lockdown solo per levaccinate, 3 settimane dopo aver reimposto la stretta. Lenon vaccinate rimarranno invece soggette alle restrizioni e potranno uscire solo per fare la spesa, andare dal medico o fare esercizio fisico. Intanto, il Sunday Mirror pubblica una foto (il Daily Mail un video) che testimonierebbe la partecipazione di Boris Johnson il 15 dicembre 2020, in pieno lockdown, a un quiz party a Downing Street.

