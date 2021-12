Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 12 dicembre 2021 (Di domenica 12 dicembre 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 12 dicembre 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospite Zlatan Premio Nobel Parisi Il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi sarà ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. E ancora tra gli ospiti: Christian De Sica e Alessandro Siani, in occasione dell’uscita del nuovo film, “Chi ha incastrato Babbo Natale”; Caterina Caselli, protagonista del documentario “Caterina Caselli – ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 12su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa: ospite Zlatan Premio Nobel Parisi Il Premio Nobel per la FisicaGiorgio Parisi sarà ospite a CheChe Fa di Fabio Fazio. E ancora tra gli: Christian De Sica e Alessandro Siani, in occasione dell’uscita del nuovo film, “Chi ha incastrato Babbo Natale”; Caterina Caselli, protagonista del documentario “Caterina Caselli – ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Gestisci bene il primo tempo, passando anche in vantaggio. Nel secondo invece tutte le lacune e le difficoltà che v… - ClaMarchisio8 : SIIIÌ!!! Bravo #Pelligrini che ha gamba e lo spunto giusto in questo primo tempo. Gran gol di #Morata #VeneziaJuve - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - stefany5961 : RT @MorenaAlmanno: Scolpitevi in testa che chi vi vuole vi dedica tempo, presenza e attenzioni, non scuse. - ShpendThaci96 : Sottotono Vojvoda nel primo tempo contro un Bologna inesistente. Può giocare a sinistra solo finché non rientra Ans… -