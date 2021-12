Calciomercato Juventus, scatta l’asta a tre: Allegri sorride (Di lunedì 13 dicembre 2021) Svolta per la Juventus in vista del Calciomercato di gennaio: scatta un’asta a tre per un calciatore bianconero, Allegri sorride L’equilibrio della Juventus continua a vaccillare. Il tecnico Massimiliano Allegri… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Svolta per lain vista deldi gennaio:un’asta a tre per un calciatore bianconero,L’equilibrio dellacontinua a vaccillare. Il tecnico Massimiliano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, fai il colpo Vlahovic: se lo prendi ora, puoi ripagartelo in sei mesi. Tackle, la rubrica di @vocalelli - Serg94356676 : ?? La @juventusfc ?? pensa a #Icardi ???? in uscita dal @PSG_inside ?? #Calciomercato #Juventus #psglive - zazoomblog : Calciomercato Juventus: svolta dal Brasile per Cavani. Le ultime - #Calciomercato #Juventus: #svolta - LALAZIOMIA : #Inter #Juventus #Lazio #Mercato #InEvidenza Calciomercato Juventus, salta lo scambio in Serie A | L’Inter mette la… - Milannews24_com : Calciomercato Milan: la Juventus tentata da un obiettivo rossonero -