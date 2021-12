Ballando con le Stelle, la danza del ventre di Arisa conquista tutti. Selvaggia Lucarelli: “Nulla togliere agli addominali della Salerno ma questo tuo ventre morbido è bello” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Ho visto la danza del ventre nel paese d’origine ed è stata bravissima. Non voglio togliere Nulla togliere all’addome scolpito di Sabrina Salerno, ma mi è piaciuto il suo ventre morbido, è molto sensuale, accogliente, bello“. Parole di Selvaggia Lucarelli che a Ballando con le Stelle ha così commentato la performance di travel fusion fatta da Arisa. La cantante ha interpretato molto bene questo stile, naturalmente insieme al “suo” ballerino Vito Coppola e alla giurata ha risposto sicura: “Non mi sono fatta il minimo problema, questa sera sono felice finalmente ho trovato il mio posto”. Voti alti anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) “Ho visto ladelnel paese d’origine ed è stata bravissima. Non voglioall’addome scolpito di Sabrina, ma mi è piaciuto il suo, è molto sensuale, accogliente,“. Parole diche acon leha così commentato la performance di travel fusion fatta da. La cantante ha interpretato molto benestile, naturalmente insieme al “suo” ballerino Vito Coppola e alla giurata ha risposto sicura: “Non mi sono fatta il minimo problema, questa sera sono felice finalmente ho trovato il mio posto”. Voti alti anche ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Italia_Notizie : Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale lascia il programma (in lacrime). Selvaggia Lucarelli: “Quando altri se… - tatonissimo : @Kintsukuroi83 Il problema è che qualunque cosa fai o dici in Italia ti ritrovi una maggioranza di stolti a cui pre… -