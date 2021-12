Auto e geografia - Quei modelli coi nomi di montagna - FOTO GALLERY

(Di domenica 12 dicembre 2021) Seppur ancora con molte camuffature, la nuova Alfa Romeo Tonale è stata di recente pizzicata nella splendida cornice innevata di Livigno. Del resto, con il suo nome ispirato a un celebre valico alpino, appare quasi naturale incrociarla per le strade della più importante catena montuosa d'Europa. E in fondo non è la primaa trarre spunto dalla cartografia delle montagne, come è possibile constatare dalle immagini della nostra rassegna, dove abbiamo raccolto varibattezzati pensando alle grandi altitudini.

Advertising

viaggiareonthe1 : Auto e geografia - Quei modelli coi nomi da montagna FOTO GALLERY -

Ultime Notizie dalla rete : Auto geografia

Quattroruote

... mentre il Viterbese si rivela terra in cui lesono troppe e la fanno 103° in Italia per il ... presentato oggi per la prima volta, che misura ladei divari di genere. I risultati dell'...... presentato lunedì per la prima volta, che misura ladei divari di genere. I risultati ... 74esima nell'offerta del trasporto pubblico, 85esima nel tasso di motorizzazione (in ...Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation, ha espresso questa mattina il suo parere sulla sostenibilità delle auto elettriche ...“In Commissione Giustizia del Senato è all’esame il DDL, a prima firma Sen.ce Felicia Gaudiano (M5S), che prevede la riforma della Geografia Giudiziaria, attraverso una ridefinizione degli ...