Alex Belli in crisi: nessuno dei parenti gli risponde al telefono (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi i vipponi entrati nella casa a settembre hanno potuto parlare al telefono con i loro cari, che siano parenti, amici o manager. Quando è toccato ad Alex Belli, però, nessun suo parente ha risposto al telefono, neanche Delia Duran. Una decisione coerente con quanto visto qualche giorno fa, quando tutti i parenti hanno inviato ai concorrenti un video saluto tranne quelli dell'attore. Una scelta che ha fatto sbroccare Alex Belli che ha poi tentato di scardinare la porta rossa per ritirarsi dal gioco. "Apritemi sta porta, vaffanc*lo, non me ne frega un c*zzo di questo gioco di m*rda! Apritemi c*zzo! Non sono scenate me ne vado a f*nculo!". Ovviamente alla fine non si è ritirato.

