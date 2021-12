Veneto supera i 4mila contagi in un giorno. Zaia: 'Siamo quelli che fanno più tamponi' (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo che ieri il Veneto ha sfiorato i 4mila nuovi positivi in un solo giorno, oggi li supera. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca Zaia , intervenendo a Sabato anch'io su Rai Radio1: 'Oggi ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo che ieri ilha sfiorato inuovi positivi in un solo, oggi li. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca, intervenendo a Sabato anch'io su Rai Radio1: 'Oggi ...

