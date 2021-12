Variante Omicron, in Israele altri 20 contagi (Di sabato 11 dicembre 2021) Variante Omicron in Israele, oggi sono stati registrati 20 nuovi contagi. In totale nel Paese ci sono stati finora 55 casi della nuova Variante. Un numero destinato a salire dal momento che vi sono altri 51 casi sospetti per i quali non sono stati ancora ricevuti i risultati finali, fanno sapere dal ministero della Sanità israeliano.  Crescono, quindi, le pressioni sul premier Naftali Bennett affinché vari nuove restrizioni di fronte alla nuova ripresa di casi di Covid, e in particolare di Variante Omicron. Dei 55 casi, 36 si tratta di persone rientrate dall’estero, sia dall’Africa che dall’Europa, 11 hanno avuto contatti con persone rientrate dal Sud Africa e l’Inghilterra ed 8 sono casi di trasmissione interna.  L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021)in, oggi sono stati registrati 20 nuovi. In totale nel Paese ci sono stati finora 55 casi della nuova. Un numero destinato a salire dal momento che vi sono51 casi sospetti per i quali non sono stati ancora ricevuti i risultati finali, fanno sapere dal ministero della Sanità israeliano.  Crescono, quindi, le pressioni sul premier Naftali Bennett affinché vari nuove restrizioni di fronte alla nuova ripresa di casi di Covid, e in particolare di. Dei 55 casi, 36 si tratta di persone rientrate dall’estero, sia dall’Africa che dall’Europa, 11 hanno avuto contatti con persone rientrate dal Sud Africa e l’Inghilterra ed 8 sono casi di trasmissione interna.  L'articolo proviene da Sbircia la ...

