Valanga all' Abetone | il Soccorso Alpino | non ci sono persone coinvolte

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unasi è staccata all', sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione, ma per fortuna, come fa sapere il"non ci". Uno sciatore è infatti riuscito a mettersi in salvo e a dare l'allarme. La zona in cui si è verificato il distacco dellaè quella del Lago Nero, un'area che risulta frequentata più da escursionisti che da sciatori. Sul posto inviati due velivoli dell'eli, Pegaso 1 e Pegaso 3. Tra i soccorritori anche i vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di San Marcello Pistoiese. In aiuto anche l'elicottero Drago del nucleo VF di Bologna con a bordo personale VF SAF (SpeleoFluviale).

Advertising

TgLa7 : Valanga all'Abetone, risultano persone coinvolte. Soccorso alpino sul posto. Anche due elicotteri del 118 - Adnkronos : #Valanga all'#Abetone, ci sarebbero persone coinvolte. #ultimora - lifestyleblogit : Valanga all'Abetone, sciatore in salvo - - ReteMeteoAmator : ???#Valanga all'#Abetone nella località Valle Del Sestaione Lago Nero risultano persone coinvolte - IN AGGIORNAMENTO - CiccioniSe : RT @TgLa7: Valanga all'Abetone, risultano persone coinvolte. Soccorso alpino sul posto. Anche due elicotteri del 118 -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga all

È stato uno sciatore, che è riuscito a mettersi in salvo, a lanciare l'allarme per la. Proprio oggi'Abetone è in programma una riunione dell'Anci Toscana per celebrare la Giornata ......il ponte San Bartolomeo lungo la strada statale 187 'Castellammare del Golfo' che è chiusa'...SULL'ABETONE Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione, ...Auto 31 Gen BMW ha pubblicato una nuova valanga di immagini dedicate alla nuova Mini, sia nella versione Mini Cooper ...Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone, in Toscana, dove c'è stata una valanga. The post Valanga all’Abetone, ci sarebbero persone coinvolte appe ...