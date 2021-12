ULTIM’ORA – Brutto infortunio per Dybala | esce dal campo in lacrime

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 dicembre 2021) Non finiscono i guai per Massimiliano Allegri e per la Juventus, che dopo poco più di dieci minuti ha perso il suo miglior giocatore per. Pauloha infatti lasciato ilinnel corso della sfida con il Venezia a causa di un problema al ginocchio. Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti, ma l’sembra di seria entità. Al posto della Joya è entrato Kaio Jorge, ex obiettivo del Napoli.