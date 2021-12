Supplettive Roma, Calenda a Pd e Renzi: troviamo candidatura unitaria (Di sabato 11 dicembre 2021) Carlo Calenda ritira la candidata di Azione Valentina Grippo dalle Supplettive nel collegio di Roma centro alla Camera liberato da Roberto Gualtieri e fa appello al Pd e a Matteo Renzi per una candidatura unitaria."Il Pd - scrive Calenda su Twitter- potrebbe candidare Cecilia D`Elia, Italia Viva Elena Bonetti, noi abbiamo raccolto le firme per Valentina Grippo. Tre donne di grande valore. Andare così vorrebbe dire essere tutti sconfitti. Abbiamo deciso di ritirare la nostra candidatura come gesto di responsabilità. Ricordo che in questo collegio alle ultime elezioni abbiamo preso il 32% e anche per questo rinunciare a una candidatura di partito non è una scelta facile. La nostra proposta è semplice: troviamo una ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) Carloritira la candidata di Azione Valentina Grippo dallenel collegio dicentro alla Camera liberato da Roberto Gualtieri e fa appello al Pd e a Matteoper una."Il Pd - scrivesu Twitter- potrebbe candidare Cecilia D`Elia, Italia Viva Elena Bonetti, noi abbiamo raccolto le firme per Valentina Grippo. Tre donne di grande valore. Andare così vorrebbe dire essere tutti sconfitti. Abbiamo deciso di ritirare la nostracome gesto di responsabilità. Ricordo che in questo collegio alle ultime elezioni abbiamo preso il 32% e anche per questo rinunciare a unadi partito non è una scelta facile. La nostra proposta è semplice:una ...

