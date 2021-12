Spezia, Motta: 'Nzola out con la Roma: in ritardo alla riunione' (Di sabato 11 dicembre 2021) LA Spezia - "Nzola non ci sarà con la Roma. Rimarrà a Spezia perché oggi è arrivato in ritardo alla riunione tecnica che avevamo programmato. Starà qui ad allenarsi e vediamo per le prossime partite ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021) LA- "non ci sarà con la. Rimarrà aperché oggi è arrivato intecnica che avevamo programmato. Starà qui ad allenarsi e vediamo per le prossime partite ...

