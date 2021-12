Sci di fondo, sprint Davos: Pellegrino fuori nei quarti della sprint maschile vinta da Klaebo, tra le donne, Laurent fuori in semifinale (Di sabato 11 dicembre 2021) Una giornata senza soddisfazioni per gli azzurri del fondo nella sprint in tecnica libera di Coppa del Mondo maschile in programma a Davos, in Svizzera. Federico Pellegrino, promosso dalle qualificazioni con il terzo tempo, è rimasto escluso nei quarti, in una batteria che visto passare in semifinale il francese Richard Jouve e il norvegese Haavard Solaas Taugboel. Seconda uscita di fila ai quarti di finale per il portacolori azzurro. La finale è stata dominata dal grande favorito alla vigilia e primo in qualificazione Johannes Hosflot Klaebo che ha dato 0.87 al russo Sergey Ustiugov e 1.23 al francese Jouve. Non è andata meglio in campo femminile, con Greta Laurent che è terminata ultima nella propria ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Una giornata senza soddisfazioni per gli azzurri delnellain tecnica libera di Coppa del Mondoin programma a, in Svizzera. Federico, promosso dalle qualificazioni con il terzo tempo, è rimasto escluso nei, in una batteria che visto passare inil francese Richard Jouve e il norvegese Haavard Solaas Taugboel. Seconda uscita di fila aidi finale per il portacolori azzurro. La finale è stata dominata dal grande favorito alla vigilia e primo in qualificazione Johannes Hosflotche ha dato 0.87 al russo Sergey Ustiugov e 1.23 al francese Jouve. Non è andata meglio in campo femminile, con Gretache è terminata ultima nella propria ...

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - La slovena Urevc è la più veloce in qualificazione a Davos. Accedono alle batterie Laurent e Ganz https://t… - _Baio_ : @ILENIALazzaro @ValdiSoleBikeLn @UCI_CX @FlandersClassic Corrono coi sci da Fondo o con le pelli? - FondoItalia : Sci di Fondo - Pellegrino 3° in qualificazione a Davos. Il più veloce? Klæbo ovviamente - FondoItalia : Sci di Fondo - La slovena Urevc è la più veloce in qualificazione a Davos. Accedono alle batterie Laurent e Ganz - zazoomblog : Sci di fondo Federico Pellegrino terzo nelle qualificazioni della sprint tl di Davos. Avanti Laurent e Ganz -… -