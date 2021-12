«Scafati | strada allagata come un fiume | mia madre è morta senza soccorsi»

(Di sabato 11 dicembre 2021) «Lacompletamente, l?ambulanza non è riuscita ad arrivare in tempo e mia». È il racconto di Rosa Molisse, mentre con gli stivali...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scafati strada

ilmattino.it

'Lacompletamente allagata, l'ambulanza non è riuscita ad arrivare in tempo e mia madre è morta'. ... Tutta la zona di via Longole aè sott'acqua, in alcuni punti l'asfalto è finito sotto ...Verona prova a reagire durante il corso del match, torna a - 7 nel corso del terzo quarto ma poi è la squadra di casa a prendere ladella vittoria forte di maggiori rotazioni.- Verona,...Nelle ultime tre gare è passata da 82 a 73 punti subiti, mentre in attacco soltanto Scafati segna più del Kleb. Migliora la percentuale ai tiri liberi ...Traffico di droga, scoperta vasta organizzazione. Blitz all'alba dei carabinieri, smantellata una imponente organizzazione specializzata nel traffico di droga. I militari dell'Arma del reparto di Noce ...