Ricordo di Luciano Bianciardi, scrittore libero e fuori dagli schemi. L’amore per il Risorgimento (Di sabato 11 dicembre 2021) “Se vogliamo anticipare un’espressione inventata, ai giorni nostri, del maggio francese, fu l’immaginazione a prendere il potere. I milanesi che una volta ogni secolo, mettono in moto la fantasia, quella volta si superarono”. Scoprire il senso, e la portata intrigante di questa affermazione del giornalista-scrittore Luciano Bianciardi nato a Grosseto il 14/12/1922, porta un inevitabile spiazzamento dovuto dall’inusuale accostamento dei fatti di Parigi, con quelli non esplicitati chiaramente nella frase accaduti a Milano. L’autore di “La vita agra”, libro che lo portò al successo negli anni “60, nutriva una grande passione per il Risorgimento. Questo avvenne, a seguito dall’essere rimasto “rapito” dalla lettura di “I Mille”. Impresa, narrata con il giusto portato di passione e di testimonianza, di chi vi aveva ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) “Se vogliamo anticipare un’espressione inventata, ai giorni nostri, del maggio francese, fu l’immaginazione a prendere il potere. I milanesi che una volta ogni secolo, mettono in moto la fantasia, quella volta si superarono”. Scoprire il senso, e la portata intrigante di questa affermazione del giornalista-nato a Grosseto il 14/12/1922, porta un inevitabile spiazzamento dovuto dall’inusuale accostamento dei fatti di Parigi, con quelli non esplicitati chiaramente nella frase accaduti a Milano. L’autore di “La vita agra”, libro che lo portò al successo negli anni “60, nutriva una grande passione per il. Questo avvenne, a seguito dall’essere rimasto “rapito” dalla lettura di “I Mille”. Impresa, narrata con il giusto portato di passione e di testimonianza, di chi vi aveva ...

Advertising

SecolodItalia1 : Ricordo di Luciano Bianciardi, scrittore libero e fuori dagli schemi. L’amore per il Risorgimento… - bianchiangelica : RT @cinziacaporale: La scomparsa di Luciano #Caglioti. Il ricordo del #CNR - Rrahmanerica : @antorendina Anche io ricordo un gol contro il sassuolo, poi basta... vabbè 25 anni non è vecchio eh, può farcela. Speriamo in Luciano - PuliciGpulici : RT @IXgennaio1900: ?? tutti i laziali che non ci sono più li ricordo insieme a papà all'inno di Aldo allo stadio Sono tutti insieme al Maest… - IXgennaio1900 : ?? tutti i laziali che non ci sono più li ricordo insieme a papà all'inno di Aldo allo stadio Sono tutti insieme al… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordo Luciano Torna Zampogne dal Mondo nel ricordo di Luciano Sarda Erice (TP) - Sicilia Torna Zampogne dal Mondo nel ricordo di Luciano Sarda Erice (TP) - Sicilia La sesta edizione di Zampogne dal Mondo a Erice è una festa di affetto nel ricordo di Luciano Sarda, anima organizzativa della rassegna. I figli Valentina ...

Natale a Erice: sesta edizione di "Zampogne dal Mondo" La sesta edizione di Zampogne dal Mondo a Erice è una festa di affetto nel ricordo di Luciano Sarda, anima organizzativa della rassegna. I figli Valentina e Salvatore, per il gruppo folk ciociaro Valle di Comino, hanno voluto portare avanti l'evento malgrado la commozione ...

A Erice torna la sesta edizione di Zampogne dal mondo: nel ricordo di Luciano Sarda Marsala Live Superenalotto, a Campoloniano è caccia al vincitore del "5" da 186 mila euro RIETI - “Nomen omen”, dicevano i latini. Come smentirli, nel caso della tabaccheria “L’angolo della fortuna” di Campoloniano, che tanto per rafforzare il ...

DATI, Vi racconto quell'episodio di Salerno Salerno-Firenze, un rapporto complicato tra le due tifoserie a causa di alcuni episodi vecchi più di venti anni. Interventuto per riportare la sua testimonianza della partita tra ...

Torna Zampogne dal Mondo neldiSarda Erice (TP) - Sicilia La sesta edizione di Zampogne dal Mondo a Erice è una festa di affetto neldiSarda, anima organizzativa della rassegna. I figli Valentina ...La sesta edizione di Zampogne dal Mondo a Erice è una festa di affetto neldiSarda, anima organizzativa della rassegna. I figli Valentina e Salvatore, per il gruppo folk ciociaro Valle di Comino, hanno voluto portare avanti l'evento malgrado la commozione ...RIETI - “Nomen omen”, dicevano i latini. Come smentirli, nel caso della tabaccheria “L’angolo della fortuna” di Campoloniano, che tanto per rafforzare il ...Salerno-Firenze, un rapporto complicato tra le due tifoserie a causa di alcuni episodi vecchi più di venti anni. Interventuto per riportare la sua testimonianza della partita tra ...