Ravanusa | esplode bombola  e crolla palazzina | almeno cinque dispersi | tra loro anche una donna incinta Video

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unadi 4 piani èta a, in provincia di Agrigento, per l'esplosione di una bombola di gas: isarebbero5. Il sindaco: «È un disastro, chiunque possa dare una mano lo faccia»

Advertising

fanpage : Disastro nell'agrigentino, esplode una bombola provocando il crollo di una palazzina di quattro piani. Si cercano d… - MediasetTgcom24 : Esplode bombola e crolla palazzina nell'Agrigentino, si cercano persone sotto le macerie #Ravanusa… - albertmistral : RT @vetustissima: ??Ravanusa provincia di Agrigento, esplode bombola del gas, crolla una palazzina, si cercano tre famiglie sotto le macerie… - vetustissima : ??Ravanusa provincia di Agrigento, esplode bombola del gas, crolla una palazzina, si cercano tre famiglie sotto le macerie. #sicilia - Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Crolla palazzina nell'Agrigentino #Ravanusa -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa esplode

Il sindaco di, Carmelo D'Angelo, con una diretta facebook, ha lanciato un appello: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro". Numerose squadre di volontari ...L'appello del sindaco diIl sindaco di, Carmelo D'Angelo ha lanciato un appello: 'Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro'. In via Galileo Galilei ...Tra le persone non rintracciate anche una donna incinta. Lo scoppio ha fatto venir giù uno stabile di quattro piani e ha innescato un incendio che ha interessato anche altri edifici ...La tragedia in diretta. E’ da poco crollato un palazzo a Ravanusa, per una esplosione e il sindaco, Carmelo D’Angelo, lancia il suo appello: “C’è stato un disastro, faccio un appello in diretta perché ...