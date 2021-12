Oggi è un altro giorno, Selvaggia Lucarelli e la mamma malata di Alzheimer: “Non ci meritavamo il suo rancore. Ma non voglio dire che sia stata una pessima madre” (Di sabato 11 dicembre 2021) Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di ieri 10 dicembre, Selvaggia Lucarelli si è raccontata tra pubblico e privato. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha parlato a lungo del suo ultimo libro ‘Crepacuore. Storia di una dipendenza affettiva‘ definendolo “non assolutorio”. “Io volevo scrivere qualcosa che non spostasse troppo l’attenzione sul manipolatore. Perché se tu cerchi il colpevole solo nell’altro, non ti salvi“, ha detto. Sull’esperienza nel programma di Milly Carlucci invece ha rivelato: “Resterò finché mi diverto. Diciamo che quest’anno in diretta mi diverto, quando torno a casa meno. Ballando, alla fine, è un grande gioco”. Il riferimento è ovviamente al clima teso che si è creato con Morgan, con il quale spesso ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ospite di Serena Bortone aè unnella puntata di ieri 10 dicembre,si è raccontata tra pubblico e privato. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha parlato a lungo del suo ultimo libro ‘Crepacuore. Storia di una dipendenza affettiva‘ definendolo “non assolutorio”. “Io volevo scrivere qualcosa che non spostasse troppo l’attenzione sul manipolatore. Perché se tu cerchi il colpevole solo nell’, non ti salvi“, ha detto. Sull’esperienza nel programma di Milly Carlucci invece ha rivelato: “Resterò finché mi diverto. Diciamo che quest’anno intta mi diverto, quando torno a casa meno. Ballando, alla fine, è un grande gioco”. Il riferimento è ovviamente al clima teso che si è creato con Morgan, con il quale spesso ha ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Hector Berlioz nel pieno centro della generazione romantica. Portò l'Orchestra alla massima forza po… - DSantanche : Economia, covid, riforme e tanto altro nella penultima giornata di @Atreju2021 Ci vediamo oggi a partire dalle ore… - vaticannews_it : #6dicembre #PapaFrancesco 'Tanti oggi sono molto #social ma poco sociali: chiusi in sé stessi, prigionieri del cell… - PeLopez1 : RT @iannetts70: Un pò mi fanno tenerezza quelli che pensano che se non trovano posto in ospedale sia colpa dei novax. Mi sa che non hanno m… - miki72plud : RT @Lorenzo62752880: In Francia da oggi chiudono le discoteche per almeno un mese per far scendere i contagi. Da luglio sono state accessi… -