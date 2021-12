Nucleare: Iran, rimozione sanzioni essenziale per 'buon accordo' (Di sabato 11 dicembre 2021) "Se le altre parti che partecipano ai colloqui di Vienna per rilanciare l'accordo sul Nucleare del 2015 sono determinate a rimuovere le sanzioni, raggiungeremo sicuramente un buon accordo". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) "Se le altre parti che partecipano ai colloqui di Vienna per rilanciare l'suldel 2015 sono determinate a rimuovere le, raggiungeremo sicuramente un". Lo ha ...

Advertising

TorciaPolitica : RT @Geopoliticainfo: ????????Il mese scorso sono ripresi i #negoziati sul #nucleare in #Iran, questa volta senza gli #StatiUniti. Dall'ultima i… - iconanews : Nucleare: Iran, rimozione sanzioni essenziale per 'buon accordo' - AAbaterusso : Aggiornamenti Su Iran e negoziazioni su programma nucleare Capo negoziatore Iran all'ANSA, 'non faremo marcia ind… - marcodellaguzzo : Il generale Frank McKenzie del CENTCOM ha detto che gli #StatiUniti hanno a disposizione una vasta «gamma di opzion… - eastwestEU : Per il capo del Comando centrale degli Stati Uniti, gli americani hanno a disposizione diverse opzioni militari per… -