Missione Beauty | la finale | «Oggi la bellezza è inclusione e libertà»

(Di sabato 11 dicembre 2021) La prima edizione del talent dedicato a make-up artist e hair stylist si chiude con la vittoria di Abbia e Olivia. Il trionfo dell’impegno e della creatività, ma per Melissa Satta e Manuele Mameli non ci sono dubbi: «L’importante è esprimere sé stessi e avere la confidenza di raccontarci agli altri»

, Melissa Satta traccia un bilancio dell'esperienza: 'Un grandissimo successo' Si è da poco concluso, il primo talent show che ha aperto le porte della televisione ai ...La make up artist Abbia Maswi e l'hair stylist Olivia Maria Riondino sono le vincitrici della prima edizione di '', il nuovo talent show sulla bellezza condotto da Melissa Satta insieme a tre giudici d'eccezione: Manuele Mameli (Celebrity Fashion Make - up Artist e Glam Artist personale di Chiara ...Inclusione e libertà. Come due punti cardinali, che indicano la rotta da seguire nel mondo del beauty. Valori-bussola, che hanno guidato anche i giovani concorrenti di Missione Beauty, il primo talent ...Melissa Satta, ha condotto "Missione Beauty", il primo talent show per make up artist e hair stylist. É stato un grande successo ...