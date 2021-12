Mihajlovic: «Contro il Torino cercare di sfruttare i loro difetti» (Di sabato 11 dicembre 2021) “La rosa del Torino può essere anche superiore alla nostra però siamo dove siamo in classifica. Se togliamo le prime 7, non credo che tutte siano attrezzate per l’Europa, la Fiorentina è quella con più possibilità per la rosa ce ha. Sassuolo, Torino e Bologna credo siano sullo stesso piano. Abbiamo perso la partita Contro la Fiorentina ma non abbiamo perso la strada. Uno sportivo deve allenarsi e mostrare la crescita anche e soprattutto dopo aver perso. Quando l’allenatore vede la squadra allenarsi come abbiamo fatto noi in settimana, è molto fiducioso”. Così Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna alla vigilia del match Contro il Torino. “Domani incontriamo una nostra concorrente e meno errori individuali faremo più avremo possibilità di vincere. Domani sarà una partita dove dovremo ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) “La rosa delpuò essere anche superiore alla nostra però siamo dove siamo in classifica. Se togliamo le prime 7, non credo che tutte siano attrezzate per l’Europa, la Fiorentina è quella con più possibilità per la rosa ce ha. Sassuolo,e Bologna credo siano sullo stesso piano. Abbiamo perso la partitala Fiorentina ma non abbiamo perso la strada. Uno sportivo deve allenarsi e mostrare la crescita anche e soprattutto dopo aver perso. Quando l’allenatore vede la squadra allenarsi come abbiamo fatto noi in settimana, è molto fiducioso”. Così Sinisa, tecnico del Bologna alla vigilia del matchil. “Domani incontriamo una nostra concorrente e meno errori individuali faremo più avremo possibilità di vincere. Domani sarà una partita dove dovremo ...

