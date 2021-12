L’ex campione WWE Alberto Del Rio non è più accusato di violenza sessuale e rapimento (Di sabato 11 dicembre 2021) Lo scorso anno sono arrivate delle pesantissime accuse per L’ex campione WWE Alberto Del Rio. Il wrestler messicano, figlio del leggendario luchador Dos Caras, era stato accusato di aver aggredito e torturato per ore la sua ex compagna, minacciando persino di gettare in autostrada il figlio di lei. Una storia terribile che ora sembra sgonfiarsi. Dopo che la sua accusatrice aveva di recente scritto un post di scuse, arriva oggi il passaggio ufficiale del tribunale. Le accuse verso il wrestler ex WWE sono state archiviate. La corte di San Antonio, Texas, ha ufficialmente archiviato le accuse e non ci saranno ulteriori procedure legali ai danni dell’atleta. Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 dicembre 2021) Lo scorso anno sono arrivate delle pesantissime accuse perWWEDel Rio. Il wrestler messicano, figlio del leggendario luchador Dos Caras, era statodi aver aggredito e torturato per ore la sua ex compagna, minacciando persino di gettare in autostrada il figlio di lei. Una storia terribile che ora sembra sgonfiarsi. Dopo che la sua accusatrice aveva di recente scritto un post di scuse, arriva oggi il passaggio ufficiale del tribunale. Le accuse verso il wrestler ex WWE sono state archiviate. La corte di San Antonio, Texas, ha ufficialmente archiviato le accuse e non ci saranno ulteriori procedure legali ai danni dell’atleta.

