Il dolore di Aida Yespica | un altro Natale senza suo figlio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 11 dicembre 2021) Sono già due anni chenon può incontrare suo. Unimmenso per lei che ne ha parlato in lacrime anche nella casa del GF Vip. Dall’edizione in cui era concorrente della casa più spiata d’Italia è passato un bel po’ di tempo ma non è cambiato niente. Le motivazioni per cuinon è ancora riuscita ad abbracciare suosono sempre le stesse. Aron vive a Miami con il padre e anche se i rapporti con il suo ex, Matteo Ferrari, sono più sereni, non c’è modo di fare riunire una madre con il suo bambino. Ildiha 13 anni, sogna di diventare un giocatore come il suo papà. La showgirl venezuelana alla rivista Nuovo ha confidato che la mancanza di contatto reale con Aron ...